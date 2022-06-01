Банк России отметил рост "просрочки" у МФО в I квартале

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Банк России отмечает рост просроченной задолженности у микрофинансовых организаций (МФО) в первом квартале текущего года, а также наблюдает тенденцию к росту закредитованности заемщиков, говорится в докладе ЦБ об основных тенденциях микрофинансового рынка.

Доля просроченной свыше 90 дней задолженности совокупном портфеле МФО в первом квартале 2022 года выросла на 1,7 п.п. - до 31,5%. На рост повлияла как общая экономическая ситуация, так и другие технические факторы как, например, замедление темпа роста портфеля, говорится в докладе.

Доля клиентов МФО, имеющих показатель долговой нагрузки (ПДН) более 80%, в первом квартале выросла на 5% - до 52%. При этом доля клиентов с ПНД менее 30%, наоборот, уменьшилась на 2% и составила 19%.

Объем выдач в I квартале уменьшился на 8% - до 175 млрд рублей, существенным образом сократился объем выданных POS-займов - на 32% за квартал. При этом совокупный портфель микрозаймов вырос на 4% - до 342 млрд рублей. С середины марта совокупный объем выдач прекратил падение и до начала мая находился на одном уровне, портфель за тот же период вырос приблизительно на 4%, отмечает ЦБ.

В первом квартале продолжилось увеличение доли портфеля потребительских микрозаймов. Доля "займов до зарплаты" (PDL) в совокупном портфеле выросла на 2% - до 25%, доля среднесрочных займов (IL и POS) снизилась на 1 п.п. и составила 56%. Доля портфеля малого и среднего предпринимательства уменьшилась на 1 процентный пункт - до 18%

Структура выдач в первом квартале продолжила смещение в сторону более дорогих займов - если в 2021 году на займы с процентной ставкой в диапазоне 0,8-1% в день приходилось 76,6% заключенных договоров, то в I квартале 2022 года - 81%. Среди причин ЦБ отмечает рост ключевой ставки (ставки привлечения выросли в 1,5 раза), рост операционных издержек, связанных с подорожанием оборудования, программного обеспечения, необходимостью перестроения сетевой инфраструктуры и так далее. Кроме этого, влияние оказала мера по приостановке действия ограничения на полную стоимость потребительского кредита, а также падение объема выдачи POS-займов.

ЦБ резко повысил ключевую ставку 28 февраля с 9,5% до 20% годовых в ответ на рост девальвационных и инфляционных рисков. Затем регулятор трижды подряд снижал ставку с широким шагом: 8 апреля она была снижена до 17%, 29 апреля - до 14%, а 26 мая - до 11%.