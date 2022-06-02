"АвтоВАЗ" частично продлил простой на автосборочном производстве в Тольятти

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" из-за отсутствия комплектующих введет простой с 6 по 10 июня включительно на подразделениях, занятых производством автомобилей семейства на платформе В0 и Niva. Об этом сообщается в группе первичной профсоюзной организации предприятия на официальной странице "ВКонтакте".

"Простой в период с 6 по 10 июня с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, задействованных в выпуске автомобилей, обеспечении и обслуживании производства подразделений, занятых производством автомобилей семейства на платформе В0 и Niva, не задействованных в неотложных работах по ремонту, обслуживанию, обеспечению работоспособности оборудования и не направленных на обучение", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что с 6 июня планирует начать сборку Lada Grant. В пресс-службе "Интерфаксу" не подтвердили, но и не опровергли данную информацию.

Также сообщалось, что в апреле на заводе был подписан приказ об организации единого автосборочного производства: на "АвтоВАЗе" в Тольятти были созданы объединенные подразделения сварки, окраски и сборки. Все три производственные линии вошли в состав сборочного подразделения и были переименованы в службы сборки автомобилей Niva, B0 и Granta. Ранее сообщалось, что в минувший вторник, 24 мая, новый генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов (вступил в должность 23 мая - ИФ) на встрече с коллективом тольяттинского автозавода заявил о вероятном возобновлении выпуска автомобилей в начале июня, а затем о постепенном восстановлении его объемов.

"АвтоВАЗ" из-за дефицита полупроводников вводит временные приостановки производства с середины прошлого года.

Так, с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников руководство предприятия перенесло на период с 4 по 25 апреля 2022 года корпоративный отпуск, ранее запланированный на период с 25 июля по 14 августа. За это время компания планировала накопить запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске в мае. Однако после плановой приостановки производства в связи с корпоративным отпуском и майскими праздниками, продлившимися с 30 апреля по 11 мая, завод был вынужден объявить о простое на период с 11 по 13 мая, а затем с 16 по 20 мая, с 23 по 27 мая и с 30 мая по 3 июня.

По данным пресс-службы "АвтоВАЗа", численность сотрудников всей группы (АО "АвтоВАЗ" и ООО "Лада Ижевск") насчитывает 41 тыс. человек, только АО "АвтоВАЗ" - 32,5 тыс. человек.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров были такими же: 68% на 32%.

После начала военной спецоперации РФ на Украине Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и планах пересмотра участия в капитале "АвтоВАЗа". Соглашение о передаче активов французского автоконцерна в госсобственность РФ было подписано в середине мая. Оно предполагает, что контрольный пакет в "АвтоВАЗе" (67,7%) Renault передает под управление ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (НАМИ) с опционом обратного выкупа в течение 6 лет.