"АвтоВАЗ" наметил на 6 июня запуск сборки Lada Granta

По сведениям СМИ это может быть "облегченная версия" без ABS и подушек безопасности

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует начать сборку Lada Granta 6 июня, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

"Да, сборку предполагается начать 6 июня. Версия будет зависеть от наличия комплектующих", - сказал он.

Информированный источник сообщил агентству, что планируется сборка спецверсии Lada Granta, но не уточнил детали.

Ряд СМИ сообщает, что "облегченная" версия может быть лишена ABS, подушек безопасности, "ЭРА-ГЛОНАСС" и других систем с дефицитными компонентами.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" отметили только, что с 6 июня (по 4 сентября - ИФ) завод будет работать в четверхдневном режиме.

"АвтоВАЗ" после плановой приостановки производства в связи с корпоративным отпуском и майскими праздниками, продлившимися с 30 апреля по 11 мая объявил простой с 11 по 13 мая, затем с 16 по 20 мая и с 23 по 27 мая. 26 мая предтавитель профсоюза сказал, что из-за отсутствия комплектующих объявлен простой и с 30 мая по 3 июня.

24 мая новый генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов на встрече с коллективом в Тольятти заявил о вероятном возобновлении выпуска автомобилей в начале июня, а затем о постепенном восстановлении объемов производства.

На тольяттинском заводе "АвтоВАЗа", который сейчас находится в простое, работали три сборочные линии: по выпуску Lada Granta (СКП Kalina), семейства Niva (N3), а также линия B0, где выпускались Lada Largus и Lada Xray и модели Renault Logan и Renault Sandero.

В апреле на заводе был подписан приказ об организации единого автосборочного производства: на "АвтоВАЗе" в Тольятти были созданы объединенные подразделения сварки, окраски и сборки. Все три производственные линии вошли в состав сборочного подразделения и были переименованы в службы сборки автомобилей Niva, B0 и Granta.

Недавно губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о перспективе выпуска на тольяттинском автозаводе Renault Sandero и Duster.

Владельцем 100% российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec Auto B.V., принадлежащая "Ростеху" (32%) и Renault Group (68%). В конце 2021 года завершился перевод 100% акции "АвтоВАЗа" в российскую юрисдикцию, под эгиду местного ООО "Лада Авто Холдинг", доли в котором у акционеров были такими же: 68% на 32%.

После 24 февраля Renault заявила о прекращении производства на своем московском заводе и о планах пересмотреть участие в капитале "АвтоВАЗа". Соглашение о передаче активов французского автоконцерна в госсобственность России было подписано в середине мая. Оно предполагает, что контрольный пакет в "АвтоВАЗе" (67,7%) Renault передает под управление ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (НАМИ) с опционом обратного выкупа в течение 6 лет. Сделка по передаче НАМИ доли Renault в "АвтоВАЗе" была закрыта 24 мая.