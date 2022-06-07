Украина в мае увеличила экспорт продукции АПК почти вдвое до 1,7 млн т

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Украина в мае 2022 года отгрузила на экспорт всеми видами транспорта 1,74 млн тонн зерновых и масличных культур, а также продукты переработки АПК, что в 1,8 раза превысило показатели апреля. Об этом сообщается на сайте министерства аграрной политики и продовольствия.

"В мае по сравнению с апрелем 2022 года произошла переориентация каналов экспорта: водным транспортом (речные порты и паромные переправы) было экспортировано 798,8 тыс. тонн и 22,1 тыс. тонн соответственно, что сделало речные порты Украины главными экспортными воротами", - отмечается в пресс-релизе.

По данным ведомства, в мае на внешние рынки было отгружено 959,35 тыс. тонн кукурузы (рост на 60% к апрелю), 43,5 тыс. тонн пшеницы (рост в 4,7 раза), 11,6 тыс. тонн ячменя (снижение на 2%), 341,8 тыс. тонн семян подсолнечника (рост в 3,3 раза), 66,62 тыс. тонн соевых бобов (рост на 17%) и 101 тыс. тонн шрота (рост в 2,6 раза).

Кроме того, покупателям за рубежом в мае поставлено 202,65 тыс. тонн подсолнечного масла (рост на 56% к апрелю) и 16,08 тыс. тонн соевого масла, что почти соответствует апрельскому показателю (16,38 тыс. тонн).

Из-за ситуации в стране темпы экспорта продукции АПК все еще уступают показателям аналогичного периода 2021 года. Так, в мае 2021 года было экспортировано 2,24 млн тонн кукурузы, 857,8 тыс. тонн пшеницы, 22 тыс. тонн ячменя, 189,6 тыс. тонн семян подсолнечника, 501,8 тыс. тонн подсолнечного масла, 36,18 тыс. тонн соевых бобов, 20,6 тыс. тонн соевого масла и 440 тыс. тонн шрота.

По данным Минагрополитики, в мае ж/д транспортом отгружено на экспорт 709,6 тыс. тонн продукции АПК, или 40% общего объема экспорта. Железнодорожным транспортом перевезено 56% от всего объема экспорта соевого масла, 53% - кукурузы, 48% - шрота, 39% - ячменя, 33% - соевых бобов, 28% - подсолнечного масла.

Через речные порты Дуная экспортировано 75% пшеницы, 59% семян подсолнечника, 57% ячменя, 50% соевых бобов, 43% шрота.

Автомобильные перевозки в мае обеспечили 40% экспорта соевого масла 32% подсолнечного масла и 23% семян подсолнечника.

Как сообщалось, Украина до начала военных действий в стране ежемесячно экспортировала до 5 млн тонн сельхозпродукции через порты Одессы и Николаева.