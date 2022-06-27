Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

"Калита" допустила дефолт при выплате купона по облигациям на 1,6 млн рублей

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Омский нефтетрейдер ООО "Калита" сообщил, что допустил дефолт при выплате 8-го купона по облигациям серии 001Р-03 на 1,602 млн рублей из-за "отсутствия денежных средств в необходимом объеме".

На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.

Ранее на запрос представителя владельцев облигаций о дальнейших планах по обслуживанию долга эмитент ответил, что "своевременное исполнение обязательств по обслуживанию выпусков облигаций не представляется возможным", более того, у компании отсутствуют средства даже на проведение общих собраний держателей облигаций.

В качестве причин неисполнения обязательств "Калита" указывала рост ключевой ставки Банка России и приостановку банками-кредиторами выдачи новых кредитных траншей в рамках действующих кредитных линий, снижение текущей покупательской активности и прекращение договорных отношений с большим числом партнеров, рост дебиторской задолженности, а также возбуждение исполнительных производств с наложением арестов на денежные средства и имущество компании.

Кроме того, сообщалось о трех судебных исках по взысканию с "Калиты" задолженности от ООО "Совкомбанк факторинг", Альфа-банка и ООО "РТС-капитал".

В конце апреля "Эксперт РА" понизило рейтинг "Калиты" до "ruD" со "стабильным" прогнозом.

Сейчас в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Ближайшая амортизация по выпускам начнется в 2023 году. Купоны по всем выпускам ежемесячные.

ООО "Калита" занимается оптовой торговлей нефтепродуктами, выступая в качестве посредника между крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами и предприятиями малого и среднего бизнеса. Компания поставляет нефтепродукты перевозчикам грузов, торговцам, аграриям, строителям, предприятиям лесной промышленности в трех десятках регионов.

Калита Омск Альфа-банк Совкомбанк факторинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин утвердил 57 юрисдикций для офшорного владения активами в России

Оператор отелей Holiday Inn и Crownе Plaza решил уйти из России

Транспортировка газа по "Турецкому потоку" возобновлена после профилактики

Транспортировка газа по "Турецкому потоку" возобновлена после профилактики

ЦБ рекомендовал банкам сохранить максимум отделений и банкоматов на селе

ЦБ разрешил экспортерам сохранить валюту, которую не успели продать до 10 июня

Преемник McDonald's в России возобновит работу всей сети в сентябре

"Русснефть" не смогла провести годовое собрание акционеров

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Расходы США на обслуживание госбумаг выросли на 30% с октября 2021 года

Советник Байдена заявил, что у G7 нет согласия по вопросу ограничения цен на нефть РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });