Росстат зафиксировал нулевую инфляцию после трех недель дефляции

Годовая инфляция замедлилась до 16,2%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Росстат на неделе с 18 по 24 июня 2022 года зафиксировал в РФ нулевую инфляцию после трех недель дефляции (в 0,12%, 0,14% и 0,01%) и также нулевой динамики цен четырьмя неделями ранее.

С начала месяца цены к 24 июня снизились на 0,26%, с начала года цены выросли на 11,51%, сообщил в среду Росстат.

Среднесуточное снижение цен за 24 дня июня 2022 года, по данным Росстата, составило 0,011% (против среднесуточного прироста в 0,019% за 21 день июня 2021 года и 0,022% за 28 дней июня 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ на 24 июня замедлилась до 16,22% с 16,42% 17 июня, 16,7% на 10 июня, 17,0% на 3 июня и 17,10% на конец мая после 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Цены на продукты

За период с 18 по 24 июня значительно выросли цены: на конфеты шоколадные - на 1%, маргарин - на 0,7%, колбасы вареные и печенье - на 0,5%, баранину, рис и соль - на 0,4%.

В то же время снизились цены: на сахарный песок - на 2,6%, яйца куриные и вермишель - на 0,5%, свинину - на 0,4%, крупу гречневую - на 0,3%

Плодоовощная продукция за неделю подешевела на 3,9% (неделей ранее подешевела на 2,5%), в том числе капуста - на 13,6%, свекла - на 6,3%, помидоры - на 5,8%, картофель - на 5,7%, лук - на 5,4%, бананы - на 3,9%, морковь - на 3,8%, яблоки - на 0,4%. В то же время цены на огурцы выросли на 0,7%.

Непродовольственные товары

Из отдельных видов непродовольственных подорожали: спички - на 1%, шампуни - на 0,7%, щетки зубные - на 0,6%

Снизились цены на плиты ДСП - на 2,1%, электропылесосы - на 1,0%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.

Стоимость полета в эконом-классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России увеличилась за неделю на 11,3% (неделей ранее - снизилась на 8,7%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 24 июня также на уровне 16,22%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"В секторе продовольственных товаров цены снизились на 0,30% после снижения на 0,25% неделе ранее за счет ускорившегося удешевления плодоовощной продукции (минус 3,94% после минус 2,46%). При этом на прочее продовольствие темпы роста цен увеличились (0,22% после 0,07%) из-за возобновления либо ускорения роста цен на отдельные продукты питания (мясопродукты, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия). Вместе с тем яйца и сахар продолжили дешеветь, а на макаронные и крупяные изделия снижение цен возобновилось", - говорится в докладе.

"В сегменте непродовольственных товаров цены незначительно выросли (0,04%). Вместе с тем продолжается дефляция по широкому перечню товарных групп (электро- и бытовые приборы, медикаменты, строительные материалы, легковые автомобили). Цены на автомобильный бензин продолжают снижаться шестнадцатую неделю подряд. В сегменте регулируемых и туристических услуг после двух недель дефляции рост цен ускорился (0,79% после минус 0,38% и минус 0,05% соответственно) в связи с сезонным удорожанием стоимости авиабилетов и санаторно-оздоровительных услуг", - отмечают в Минэкономразвития.

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку с 11% до 9,5% после трех подряд снижений по 300 б.п. Таким образом, ставка опустилась до уровня, на котором она находилась до конца февраля и жестких антироссийских санкций.

При этом на фоне резкого торможения инфляции, сделавшего апрельский годовой прогноз ЦБ (диапазон 18-23%) очевидно неактуальным, регулятор отступил от своей стандартной практики. Несмотря на то, что заседание 10 июня не является опорным, ЦБ опубликовал новый прогноз по инфляции - 14-17% в 2022 году, сохранив прогноз в 5-7% в 2023 году и 4% в 2024 году.

Инфляция в России может идти ближе к нижней границе прогноза на 2022 год в 14-17% при сохранении текущих тенденций с ценами и снижении инфляционных ожиданий, заявила в середине июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Если предстоящие недели подтвердят, что происходит устойчивое снижение темпа роста цен, если ещё при этом замеры покажут, что снижаются инфляционные ожидания, то, скорее всего, инфляция по году будет идти по нижней границе нашего прогноза в 14-17%. Конечно, мы будем это учитывать, принимая решения по денежно-кредитной политике", - сообщила Набиуллина журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.