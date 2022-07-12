Индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,4-0,5% в начале торгов вслед за бумагами АФК

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - На открытии торгов во вторник на "Мосбирже" цены большинства blue chips снизились на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют нефть и металлы) из-за новой вспышки COVID-19 в Китае; лидируют в падении бумаги АФК "Система" на новости о решении не платить дивиденды за 2021 год.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,5%, до 2150,57 пункта, индекс РТС снизился на 0,4% до 1150,13 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,8%.

Доллар подорожал на 14 копеек, до 59,04 рубля.

Подешевели акции АФК "Система" (-3,8%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "ММК" (-1,7%), UC Rusal (-1,7%), "Северстали" (-1,4%), "Магнита" (-1,1%), Сбербанка (-1% и -1,5% "префы"), "Татнефти" (-1%), расписки OZON (-1%), бумаги "АЛРОСА" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,1% "префы"), Polymetal (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "РусГидро" (+0,1%).

Накануне вечером АФК "Система" сообщила, что совет директоров АФК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Решение принято с учетом сохраняющейся высокой рыночной волатильности и приоритетности обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации, поясняется в релизе.

Годовое общее собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, пройдет 12 августа в заочной форме. Дата определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА, - 20 июля.

Также совет директоров внес изменения в дивидендную политику АФК "Система", касающиеся порядка выплаты дивидендов акционерам. О каких именно изменениях идет речь, в сообщении не указано. Дивидендная политика "Системы" на 2021-2023 годы была представлена в мае прошлого года, по ней в 2022 году планировалось выплатить дивиденды в размере не менее 0,41 рубля на обыкновенную акцию; базовый объем дивидендов - около 4 млрд рублей. В соответствии с дивполитикой, в 2023 году корпорация может выплатить 0,52 рубля на акцию (базовый объем дивидендов - около 5 млрд рублей).

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, внешний фон выглядит отчетливо негативным: азиатские фондовые индексы снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил накануне, что экономика США может справиться с ростом процентных ставок, и подтвердил приверженность их повышению на 0,75 п.п. на заседании FOMC 27 июля. Чуть ранее в понедельник глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж предупредила о том, что поспешное ужесточение ДКП может повлечь негативные последствия.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, настроения на глобальных рынках резко испортились из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Китае и угроз относительно рецессии. Рост заболеваемости отмечается и в европейских странах, что вместе с ужесточением монетарной политики может привести к негативным последствиям для экономики.

Во вторник утром внешний фон сохранятся негативным. Ключевые азиатские индексы находятся под давлением, в аутсайдерах Китай и Гонконг на фоне приостановки работы казино вследствие коронавирусных ограничений. Нервозность инвесторов в ближайшее время сохранится перед публикацией в среду данных по инфляции (CPI) в США, а также перед выходом в четверг отчетов банков JPMorgan и Morgan Stanley.

Российский рынок акций остается под давлением из-за угрозы ужесточения антироссийских санкций. Акции "Газпрома" просели из-за временной остановки прокачки газа по "Северному потоку 1" для планового ремонта. Бумаги не смогли найти поддержку на уровнях выше 200 рублей, и текущая техническая картина, скорее, указывает на продолжение снижения.

Техническая картина по индексу МосБиржи также указывает на возможное продолжение снижения. Актуальным для индекса МосБиржи диапазоном на ближайшее время можно считать 2000-2200 пунктов, полагает Соловьев.

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-2,3%, максимальными темпами более чем за неделю, на фоне новой вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае, а также в ожидании свежих данных об инфляции в Штатах. Эксперты опасаются, что рост заболеваемости приведет к новой волне карантинных ограничений в КНР, что может негативно сказаться на спросе внутри страны и замедлить темпы роста мировой экономики.

Кроме того, в среду будут опубликованы данные о темпах роста потребительских цен в США. Ожидается, что инфляция в июне обновила 40-летний рекорд и достигла 8,8% по сравнению с 8,6% месяцем ранее.

Также инвесторы начинают готовиться к сезону корпоративной отчетности, который начнется во вторник с публикации данных PepsiCo. В среду финансовые показатели за второй квартал представит Delta Air Lines, в четверг - банки JPMorgan и Morgan Stanley.

Федеральная резервная система США может продолжить быстрое повышение базовой ставки в этом году, не вызывая рецессии, полагает президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик.

Во вторник в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,6%).

Цены производителей в Японии в июне взлетели на 9,2% относительно того же месяца прошлого года из-за повышения стоимости энергоносителей и другого сырья. Показатель вырос по итогам 16-го месяца подряд. Аналитики ожидали менее значительного подъема - на 8,8%.

Трейдеры ждут данных об изменении ВВП КНР во втором квартале, а также показателей розничных продаж и внешней торговли за июнь, которые будут опубликованы в течение этой недели. По прогнозам аналитиков, они могут подтвердить серьезное ухудшение ситуации в экономике страны, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены также снижаются на опасениях сокращения спроса на топливо в Китае, где фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1,8%, до $105,17 за баррель (+0,1% в понедельник), августовские фьючерсы на WTI дешевевли на 2%, до $102 за баррель (-0,7% накануне).

Власти Китая фиксируют рост новых случаев заболеваний COVID-19 и принимают меры для сдерживания распространения инфекции. По данным Trading Economics, ограничения на передвижения так или иначе затронули уже более 30 млн китайцев. Участники рынка опасаются, что новая вспышка коронавируса может привести к сокращению спроса на топливо в крупнейшем импортере углеводородов в мире.

Рынок также ждет визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден, как ожидается, встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Президент США, как ожидается, затронет вопрос наращивания добычи нефти в регионе, однако, даже если ему удастся заручиться такими обещаниями, последствия для рынка могут оказаться незначительными, поскольку резервные мощности государств ОПЕК ограничены.

Кроме того, трейдеры с опасением восприняли данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о том, что число длинных позиций во фьючерсах на Brent и WTI на минувшей неделе упало до минимума с 2020 года.