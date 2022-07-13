СМИ сообщили о застрявших в Эстонии из-за санкций удобрениях "Акрона"

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В эстонском порту Мууга близ Таллина скопились 80 тысяч тонн удобрений "Акрона", в том числе 12 тысяч тонн взрывоопасного нитрата аммония, их невозможно вывезти из-за санкций, пишет местное издание.

Две недели назад представители Министерства экономики, Минфина и других эстонских ведомств обсуждали проблему, но до сих пор не найдено юридически приемлемое решение, как вывезти груз из порта.

"В случае с аммиачной селитрой важнее условия ее хранения, чем количество", - подчеркнула руководитель технического отдела Агентства по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) Ингрид Тейнемаа и напомнила о строгих правилах хранения удобрений относительно объема и сроков, а также уровня влажности и температуры, периодичности и процедуры проверки.

Если аммиачная селитра простояла на одном месте более полугода, необходимо провести дополнительную проверку возможности детонации.

Тейнемаа привела в пример случай двухлетней давности в порту Бейрута, когда взорвались 2,7 тысячи тонн застоявшейся аммиачной селитры. В результате погибли более 200 и были ранены 7 тысяч человек. В 2001 году под Тулузой во Франции взорвалось 300 тонн аммиачной селитры - погибли 30 человек, 10% населения города пришлось эвакуировать.

В "Акроне" от комментариев отказались.

Деятельность DBT, оператора терминала в Мууге (входит в группу "Акрон"), и самого "Акрона" ограничена из-за санкций ЕС в отношении Вячеслава Кантора. Кантор через подконтрольные ему структуры до июня контролировал почти 86% акций "Акрона", затем передал 45,1% акций в доверительное управление менеджменту компании, сократив долю владения ниже контрольной.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений ручей" в Мурманской области) и АО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОКа в Пермском крае, у "Акрона" - 50%+1 акция).