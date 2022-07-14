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Говор зарегистрировал в Кузбассе холдинговую компанию "Вкусно и точка"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Александр Говор, новый владелец бывшей сети McDonald's в России, зарегистрировал в Кемеровской области ООО "Вкусно и точка" (так теперь называются рестораны McDonald's в РФ).

Профилем новой структуры является деятельность холдинговых компаний, уставный капитал составляет 200 тыс. рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Говору принадлежит 100% долей в ООО.

Гендиректором новой компании является Андрей Скурыгин, он же является генеральным директоров ООО "ГИД" – бывшего франчайзи McDonald's в России, владельцем которого также является Говор.

McDonald's Corp. с 14 марта закрыла свои рестораны в РФ, а 16 мая объявила об уходе с российского рынка. Новым владельцем бизнеса McDonald's в России стал Говор, который с 2015 года управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Его структура ООО "Клуб-Отель" получила 100% долей в ООО "Система ПБО" (бывшее ООО "Макдоналдс", основная операционная структура сети в РФ) и ООО "ДВРП" (через эту компанию McDonald's развивал сеть на Дальнем Востоке).

С 12 июня новый владелец сети в РФ стал открывать рестораны после трехмесячного простоя под брендом "Вкусно и точка".

Александр Говор Вкусно и точка Кузбасс Кемеровская область
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