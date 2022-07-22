Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:43

Сбер спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 7% к концу года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сбер считает возможным снижение ставки ЦБ до 7% к концу года, сообщили в пресс-службе банка.

"ЦБ заявил, что "будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года". Мы считаем, что к концу года ставка может составить 7%", - рассказал Юрий Попов, стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research.

Он отметил, что сегодняшнее снижение ставки ЦБ на 1,5 п. п. было неожиданным решением для рынка, который закладывал в котировки снижение на 50 б. п.

"Мы прогнозировали снижение на 1 п. п.", - говорит эксперт.

Он отметил, что краткосрочные дезинфляционные риски выросли. Именно поэтому Банк России резко понизил прогноз инфляции на этот год с 14-17% до 12-15%. Учитывая накопленную инфляцию с начала года на уровне 11,4%, это значит, что оптимистический сценарий Банка России теперь предполагает близкий к нулю рост цен до конца года, говорят в банке.

В пятницу ЦБ понизил ключевую ставку сразу на 1,5 п. п., до 8%. Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2022 года.

Сбер ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

Глава ЦБ РФ заявила, что рост накоплений в определенных условиях может разогнать инфляцию

РФ с начала года увеличила экспорт мяса птицы вдвое, говядины – на 40%

РФ с начала года увеличила экспорт мяса птицы вдвое, говядины – на 40%

ЦБ повысил прогноз по кредитованию компаний и населения на 2022 год

Банк России улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году

Банк России улучшил прогноз падения ВВП РФ в 2022 году

ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции до 12-15% на текущий год

ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов - до 8%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку сразу на 150 базисных пунктов - до 8%

Глава Philip Morris не ждет ухода компании из России до конца 2022 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });