Сбер спрогнозировал снижение ставки ЦБ до 7% к концу года

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сбер считает возможным снижение ставки ЦБ до 7% к концу года, сообщили в пресс-службе банка.

"ЦБ заявил, что "будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года". Мы считаем, что к концу года ставка может составить 7%", - рассказал Юрий Попов, стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research.

Он отметил, что сегодняшнее снижение ставки ЦБ на 1,5 п. п. было неожиданным решением для рынка, который закладывал в котировки снижение на 50 б. п.

"Мы прогнозировали снижение на 1 п. п.", - говорит эксперт.

Он отметил, что краткосрочные дезинфляционные риски выросли. Именно поэтому Банк России резко понизил прогноз инфляции на этот год с 14-17% до 12-15%. Учитывая накопленную инфляцию с начала года на уровне 11,4%, это значит, что оптимистический сценарий Банка России теперь предполагает близкий к нулю рост цен до конца года, говорят в банке.

В пятницу ЦБ понизил ключевую ставку сразу на 1,5 п. п., до 8%. Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2022 года.