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Профсоюзы потребовали ввести единую для ЕС максимальную температуру на рабочем месте

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Европейская конфедерация профсоюзов (CES) призвала принять закон, который установит для всего Евросоюза предельно допустимую температуру на рабочем месте, пишет Le Figaro.

В коммюнике конфедерации говорится, что в Испании из-за жары на прошлой неделе погибли два работника, а во Франции в 2020 году 12 человек погибли на производстве в результате несчастных случаев, связанных с жарой.

Профсоюзы привели данные Европейского фонда улучшения условий жизни и труда (Eurofound), по которым 23% работающих людей в ЕС четверть своего рабочего времени подвергаются воздействию высоких температур, для сельского хозяйства показатель достигает 36%, для строительства - 38%.

При этом только в нескольких странах Европы законы защищают работников от перегрева на рабочем месте. Так, бельгийские рабочие, чей труд связан с физическими нагрузками, не могут работать при температуре выше 22 градусов Цельсия. В Венгрии предел установлен на 5 градусов выше для того же вида работ, в то время как в Словении предел температуры составляет 28 градусов для любых рабочих мест.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что оптимальная рабочая температура составляет от 16 до 24 градусов.

"Рабочие каждый день находятся на переднем крае климатического кризиса, им нужна адекватная защита, - заявил замгендиректора конфедерации Клас-Микаэль Шталь. - Погодные условия не заботятся о национальных границах. Вот почему нам нужно общеевропейское законодательство о максимальных рабочих температурах".

Конфедерация профсоюзов выпустила это коммюнике на фоне установившейся во многих странах Западной Европы аномальной жары.

Природные пожары в Европе

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Рука, ИталияМегара, ГрецияОренс, ИспанияАфины, ГрецияПомбал, ПортугалияМалага, ИспанияЛандира, ФранцияБайао, ПортугалияАвила, ИспанияЛа-Тест-де-Бюш, ФранцияСамора, ИспанияБарселонаГалисия, Испания
Рука, Италия
Евросоюз Франция Испания Бельгия Венгрия Eurofound CES
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