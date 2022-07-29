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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Россия вышла на второе место по турпотоку в Турцию в январе-июне

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2022 года Россия заняла второе место по турпотоку в Турцию, страну посетили 1,45 млн россиян, или 8,9% всего турпотока, показывает статистика Министерства культуры и туризма страны.

На первом месте Германия с 2 млн туристов (12,4% в общем турпотоке), на третьем - Великобритания (1,3 млн, доля 7,7%), на четвертом Болгария (1,2 млн, 7,3%), на пятом - Иран (1 млн, доля 6,4%).

Всего в январе-июне 2022 года Турцию посетили 16,36 млн иностранных туристов, это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года и более чем в три раза больше, чем в 2020 году. От января-июня 2019 года турпоток отстает примерно на 10%.

Чаще всего иностранные туристы в январе-июне посещали Стамбул (6,75 млн, доля 41,3% от общего турпотока), провинцию Анталья (4 млн, доля 24,7%), Эдирне (1,7 млн, 10,7%), Мугла (874,4 тыс., 5,3%) и Артвин (575,9 тыс., 3,5%).

Турция Минкультуры. Германия Великобритания Болгария Иран Стамбул Анталья
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