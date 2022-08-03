ЕС предложил указывать в контрактах, что в импортируемой нефти нет составляющей из РФ

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз рекомендует импортерам нефти прописывать в договоре купли-продажи пункт, которым экспортер будет подтверждать, что нефть не содержит российской составляющей, говорится в документе ЕС.

В противном случае экспортер будет нести договорную ответственность за любые неверные заявления, предупредили европейские чиновники.

Евросоюз запретит импорт российской нефти, поставляемой морским путем, с декабря 2022 года.

В соответствии с опубликованным регламентом, российская нефть, транспортируемая вместе с нефтью другого происхождения в смешанном виде, подпадает под запрет, однако если в смеси может быть определена доля нероссийской нефти, этот нероссийский объем не подпадает под санкции.

"Российская нефть, транспортируемая совместно с нефтью иного происхождения в форме смеси, подпадает под данный запрет. Поскольку нефть является однородным материалом, который нельзя физически разделить в зависимости от её происхождения, нефть российского происхождения, импортируемая, передаваемая или покупаемая ЕС вместе с нефтью иного происхождения, подпадает под санкции, если только власти стран ЕС не смогут четко определить долю в продукции, имеющую нероссийское происхождение. В таком случае допускается ввоз в ЕС ровно той доли нефти, которая не имеет российского происхождения" - говорится в документе.

Импортеры нефти и нефтепродуктов несут ответственность за соблюдение санкций, поэтому ЕС рекомендует принять меры, чтобы гарантировать, что в смеси может быть определена точная доля нероссийского продукта. Подтвердить происхождение нефти можно разными средствами, такими как доказательства происхождения нефти, загруженной на танкер, или результатами химического анализа.

Но кроме этого ЕС рекомендует импортерам прописывать в договорах с экспортерами подтверждение о происхождении нефти, и таким образом экспортер будет ответственен за неверные заявления.

В случае, если будет установлено, что в партии есть российская сырая нефть, но не будет возможности определить точную долю иного происхождения, вся партия не будет допущена к разгрузке в ЕС.

Таможенным органам государств-членов Европейского союза рекомендовано требовать документальные или иные соответствующие доказательства того, что партии нефти не содержат нефть российского происхождения.

"Хотя импортеры несут основную ответственность за соблюдение санкций, связанных с нефтью, всем сторонам, участвующим в импорте нефти в ЕС, включая перевозчиков, страховщиков и финансовые учреждения, открывающие кредитные линии или выдающие аккредитивы, рекомендуется проявлять должную осмотрительность, чтобы они не были вовлечены в перевозку или страхование транспортировки российской сырой нефти для импорта в ЕС. Это вытекает из запрета на предоставление технической помощи, финансирования или финансовой помощи в связи с покупкой, импортом или передачей сырой нефти и нефтепродуктов", - говорится в документе.