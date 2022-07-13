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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Депозитарные расписки МТС прекратили обращаться за рубежом

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американские депозитарные расписки ПАО "МТС" со среды прекратили обращение за рубежом.

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В мае МТС получила разрешение правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями сохранить свою программу ADR на срок до 12 июля 2022 года включительно. Оно было выдано в соответствии с новым законом, который обязывает российские компании прекратить программы иностранных депозитарных расписок, кроме случаев, когда компания получила разрешение правкомиссии сохранить их. Комиссия могла давать разрешение сохранить ДР-программу на определенный срок или бессрочно).

9 июня МТС направила в банк-депозитарий JPMorgan Chase заявление о прекращении с 13 июля депозитарного соглашения в рамках ADR-программы.

ADR МТС обращались на NYSE с 2000 года. Соотношение составляет 1 ADR к 2 обыкновенным акциям.

Торги ADR МТС на американской бирже были приостановлены с 28 февраля на фоне начала военной операции России на Украине.

Обыкновенные акции МТС продолжают торговаться на "Мосбирже".

На 12 июля free float МТС составлял 42,2% - включая 18,2% акций ПАО "МТС" и ADR на 24% акций компании.

В конце июня МТС опубликовала инструкцию о порядке конвертации ADR в обыкновенные акции. В ней говорится, что конвертация ADR в обыкновенные акции МТС завершится 13 января 2023 года.

Право конвертировать расписки в акции получили лица, являющиеся держателями ADR вплоть до конца операционного дня 12 июля.

МТС США NYSE JPMorgan Chase
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