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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

E.ON списал около 700 млн евро из-за снижения стоимости доли в "Северном потоке"

Компания сократила квартальную чистую прибыль, несмотря на резкий рост выручки

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Германский энергетический концерн E.ON SE во втором квартале 2022 года зафиксировал снижение чистой прибыли и значительный рост выручки, а также подтвердил годовой прогноз.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 1,43 млрд евро по сравнению с 1,75 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная EBIT составила 1,28 млрд евро против 1,51 млрд евро.

Квартальная выручка E.ON подскочила до 23,34 млрд евро с 14,64 млрд евро годом ранее.

В первом полугодии скорректированная чистая прибыль сократилась на 20%, до 1,4 млрд евро, скорректированная EBITDA уменьшилась на 700 млн евро, до примерно 4,1 млрд евро, говорится в сообщении E.ON.

Компания зафиксировала списание в размере около 700 млн евро в связи со снижением оценки стоимости 15,5%-ной доли в операторе газопровода "Северный поток".

Кроме того, чистый долг E.ON за первое полугодие сократился на 1,3 млрд евро, до 37,4 млрд евро.

E.ON по-прежнему ожидает получить скорректированную EBITDA на уровне 7,6-7,8 млрд евро в 2022 году, скорректированную прибыль - на уровне 2,3-2,5 млрд евро. Компания также подтвердила среднесрочные целевые показатели, включая дивидендную политику.

С начала 2022 года капитализация компании сократилась на 24,8% до примерно 23,55 млрд евро.

E.ON Германия Северный поток
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