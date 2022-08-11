Распадская планирует добыть в 2022 году 23 млн т угля

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - "Распадская" в 2022 году планирует произвести 23 млн тонн угля, заявил в четверг на телефонной конференции для инвесторов и аналитиков гендиректор "Распадской угольной компании" (РУК) Андрей Давыдов, слова которого передал один из участников звонка.

Как сообщалось, в первом полугодии добыча "Распадской" на всех предприятиях составила 10,1 млн тонн рядового угля, что на 13% ниже уровня января-июня 2021 года.

"У нас в первом полугодии было очень большое количество перемонтажей, что повлекло за собой некое снижение объемов производства по сравнению с первым полугодием прошлого года. Они, к счастью, заканчиваются, и мы ожидаем некий прирост во втором. Мы понимаем, что суммарный объем производства порядка 23 млн тонн в целом по компании у нас будет", - сказал топ-менеджет, добавив, что выход концентрата также улучшится во втором полугодии (в I полугодии снизился на 4,9% и составил 69,3%).

В конце 2021 года "Распадская" объявляла о планах по добыче в 2022 году около 25 млн тонн угля, а к 2024-2025 гг. хотела нарастить общий объем производства до 30 млн тонн за счет открытого способа добычи на двух новых разрезах - "Томском" и "Кумзасском".

"Мы не планируем сворачивать свои инвестиционные программы по проекту "Томский" и проекту "Кумзас". По "Кумзасу" есть положительные результаты при осуществлении геолого-разведочных работ. И мы понимаем, что, в принципе, те целевые показатели, которые мы перед собой ставим, в обозримом будущем будут достигнуты за счет ввода новых перспективных участков по открытым горным работам", - заявил Давыдов.

Контролирующим акционером "Распадской" является Evraz, который владеет 93,24% акций компании. Весной Роман Абрамович (на конец 2021 года владел 28,64% Evraz) попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем и ЕС.