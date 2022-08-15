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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Лукашенко снова раскритиковал долгострой "Газпрома" в Минске

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы горисполком Минска кардинально разобрался с долгостроем "Газпрома" и другими незаконченными стройками. Об этом сообщает "БелТА".

Он назвал эти объекты "памятниками бесхозяйственности" и потребовал принять "кардинальные меры, начиная с газпромовских проектов и заканчивая строительством жилья". Долгострои для президента - это "несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность, такое положение дел никуда не годится".

В мае 2022 года Лукашенко говорил, что обсудит долгострой "Газпрома" с президентом Владимиром Путиным. Он высказал уверенность, что "не может в центре Минска на главном проспекте за забором стоять непонятно что".

За год до этого Лукашенко спрашивал председателя горизсполкома, сколько можно "терпеть этот газпромовский забор" в центре столицы.

Строительство многофункционального центра "Газпром центр" началось в 2015 году в Первомайском районе Минска по указу Лукашенко. Инвестору сдали в аренду участок площадью 8,27 га на месте снесенного автовокзала "Московский". Предполагалось, что в комплексе будет девять зданий, самое высокое из которых будет иметь 36 этажей под офисы. В составе центра запланированы также гостиничный комплекс, конгресс-центр, торговая зона, рестораны и кафе, паркинг, а также многопрофильный медицинский, спортивный и детский учебно-развивающий центры.

Сроки завершения стройки несколько раз переносились. В мае 2021 года стало известно, что "дочка" "Газпрома" "Газпром трансгаз Беларусь" решила законсервировать проект.

Минские власти в начале 2021 года обвиняли в задержке строительства инвесторов, которые недооценившие ситуацию на площадке.

Минск Газпром Газпром трансгаз Беларусь Белоруссия Александр Лукашенко
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