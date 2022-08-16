Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Британия разрешила платежи в адрес санкционных банков РФ за поставки в Монголию

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Великобритания разрешила проводить в адрес Сбербанка, Газпромбанка, МКБ и Росбанка платежи за поставки энергоресурсов в Монголию.

Генеральная лицензия опубликована на сайте британского правительства и действует с 15 августа 2022 года по 14 августа 2023 года.

Лицензия также распространяется на проведение операций дочерними структурами этих российских банков, попавших под британские санкции.

Россия - основной поставщик нефтепродуктов в Монголию.

Великобритания Монголия Сбербанк Газпромбанк Росбанк МКБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена газа в Европе превысила $2600/тыс. куб. м, прибавив за день уже 9%

Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ

Производитель шоколада Lindt принял решение уйти из РФ

Индекс МосБиржи превысил 2200п впервые с начала августа

Спотовая цена газа в Европе превысила $2500/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе превысила $2500/тыс. куб. м

Аналог приложения "Сбербанк онлайн" появился в AppStore

IKEA решила ликвидировать российскую "дочку"

IKEA решила ликвидировать российскую "дочку"

Минфин и ФАС проверят возможность экспорта топлива, предназначенного для рынка РФ

Минфин и ФАС проверят возможность экспорта топлива, предназначенного для рынка РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });