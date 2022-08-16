Британия разрешила платежи в адрес санкционных банков РФ за поставки в Монголию

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Великобритания разрешила проводить в адрес Сбербанка, Газпромбанка, МКБ и Росбанка платежи за поставки энергоресурсов в Монголию.

Генеральная лицензия опубликована на сайте британского правительства и действует с 15 августа 2022 года по 14 августа 2023 года.

Лицензия также распространяется на проведение операций дочерними структурами этих российских банков, попавших под британские санкции.

Россия - основной поставщик нефтепродуктов в Монголию.