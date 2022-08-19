Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

"НОВАТЭК" уведомил депозитарий об автоматической конвертации GDR

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ПAO "НОВАТЭК" направило депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ (АО "Райффайзенбанк"), уведомление о необходимости осуществления автоматической конвертации депозитарных расписок.

Процедура автоматической конвертации предусмотрена только для тех расписок, права на которые учитываются в российских депозитариях, говорится в сообщении эмитента.

Для депозитарных расписок, права на которые учитываются в иностранных депозитариях, и держатели которых не могут произвести конвертацию иным способом по причине введенных ограничительных мер, доступна процедура принудительной конвертации на основании заявления держателя. В этом случае держатель GDR вправе обратиться с заявлением в "Райффайзенбанк" до 12 октября 2022 года. Конвертация депозитарных расписок в обыкновенные акции произойдет после 12 октября, если у банка-депозитария не возникнет обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности сведений, указанных в заявлении.

Обращение глобальных депозитарных расписок компании за пределами России продолжается, напоминает компания. У "НОВАТЭКа" есть разрешение на обращение за пределами России 29,99% уставного капитала.

В 2005 году компания осуществила листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже. Соотношение GDR к обыкновенным акциям составляет 1 к 10. GDR выпущены в соответствии с двумя депозитарными договорами. Один в отношении программы по правилу Reg S и один по правилу 144А. Администратором программы GDR является Bank of New York Mellon.

На конец 2021 года доля GDR "НОВАТЭКа" составляла 17,46% уставного капитала.

НОВАТЭК Райффайзенбанк LSE Bank of New York Mellon
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Мосбиржа" ждет роста capex на фоне ухода иностранных поставщиков оборудования

"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии

"Мосбиржа" подтвердила планы вернуться к вопросу о дивидендах во II полугодии

Лицензии на газовые участки СРП-проекта "Сахалин-2" переоформлены на нового оператора

Лицензии на газовые участки СРП-проекта "Сахалин-2" переоформлены на нового оператора

Минпромторг планирует ввести маркировку пищевых БАДов в апреле 2023 года

Минпромторг планирует ввести маркировку пищевых БАДов в апреле 2023 года

Оператор ГТС Румынии готов поставлять газ в Молдавию

Импорт алмазов в Индию в июле вырос на 25%, экспорт бриллиантов - упал на 13%

Глейзеры готовы продать миноритарную долю в "Манчестер Юнайтед"

Евро опустился ниже 59 руб. впервые с 26 июля

Курс биткойна в пятницу продемонстрировал максимальный обвал более чем за два месяца

Курс биткойна в пятницу продемонстрировал максимальный обвал более чем за два месяца

Утверждено выделение из ФНБ более 400 млрд рублей на строительство М-12

Утверждено выделение из ФНБ более 400 млрд рублей на строительство М-12
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });