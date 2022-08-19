"НОВАТЭК" уведомил депозитарий об автоматической конвертации GDR

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ПAO "НОВАТЭК" направило депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ (АО "Райффайзенбанк"), уведомление о необходимости осуществления автоматической конвертации депозитарных расписок.

Процедура автоматической конвертации предусмотрена только для тех расписок, права на которые учитываются в российских депозитариях, говорится в сообщении эмитента.

Для депозитарных расписок, права на которые учитываются в иностранных депозитариях, и держатели которых не могут произвести конвертацию иным способом по причине введенных ограничительных мер, доступна процедура принудительной конвертации на основании заявления держателя. В этом случае держатель GDR вправе обратиться с заявлением в "Райффайзенбанк" до 12 октября 2022 года. Конвертация депозитарных расписок в обыкновенные акции произойдет после 12 октября, если у банка-депозитария не возникнет обоснованных сомнений в полноте и (или) достоверности сведений, указанных в заявлении.

Обращение глобальных депозитарных расписок компании за пределами России продолжается, напоминает компания. У "НОВАТЭКа" есть разрешение на обращение за пределами России 29,99% уставного капитала.

В 2005 году компания осуществила листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже. Соотношение GDR к обыкновенным акциям составляет 1 к 10. GDR выпущены в соответствии с двумя депозитарными договорами. Один в отношении программы по правилу Reg S и один по правилу 144А. Администратором программы GDR является Bank of New York Mellon.

На конец 2021 года доля GDR "НОВАТЭКа" составляла 17,46% уставного капитала.