Расписки Ozon подорожали на 9,7% после публикации сильного отчета

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций к вечеру вторника сохраняет оптимизм на фоне раллирующей нефти, расписки Ozon вышли в лидеры роста после публикации сильного квартального отчета компании. Также дорожают бумаги "Яндекса" и Сбербанка на корпоративных новостях об обмене активов.

К 16:35 индекс МосБиржи рос на 1%, до 2250,79 пункта, индекс РТС рос на 0,7%, до 1181,58 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 9,7%.

Доллар подорожал на 14 копеек, до 60,01 рубля, утром курс поднимался до 60,41 рубля./$1.

Подорожали расписки OZON (+9,7%, до 1540 рублей - максимум с начала апреля), акции Polymetal (+4,3%), Сбербанка (+2,7% и +2,6% "префы"), "Яндекса" (+2,6%), АФК "Система" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "Газпрома" (+1,6%), "ММК" (+1,4%), ВТБ (+1,2%), "Татнефти" (+1,1%), "Роснефти" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), UC Rusal (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%).

Маркетплейс Ozon по итогам II квартала 2022 года увеличил оборот (GMV), включая услуги, на 92% год к году - до 170,6 млрд рублей, сообщила компания.

В отчетном периоде скорректированная EBITDA Ozon впервые вышла в "плюс" - она составила 0,2 млрд рублей против отрицательного показателя в 9,1 млрд рублей во II квартале 2021 года.

Динамику GMV Ozon поддержал существенный рост количества заказов, тогда как достичь положительной скорректированной EBITDA удалось за счет масштабирования бизнеса и оптимизации операционных расходов. Кроме того, Ozon снова подтвердил прогноз по росту GMV на 2022 год, ожидая увеличения показателя не менее чем на 80%.

Акции "Яндекса" обновили максимум с конца июля на новостях, что компания подписала с VK (котировки GDR выросли на 3,5%) обязывающие документы об обмене сервисов "Дзен" и "Новости" на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club.

Интернет-компания VK и Сбербанк подписали обязывающее соглашение, по которому интернет-компания выходит из СП "О2О Холдинг" в сфере транспорта и фудтеха. Как говорится в пресс-релизе VK, по условиям сделки компания получит 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club.

Этот сервис VK планирует передать "Яндексу" - в обмен на проекты "Дзен" и "Новости" - во вторник компании объявили о подписании обязывающих документов об обмене активов. Обмен активов между интернет-компаниями будет безденежным, пояснили "Интерфаксу" в "Яндексе". Эта часть сделки будет совершена после раздела активов СП VK и Сбербанка. Обе части сделки планируется закрыть до конца 2022 года - после получения одобрений со стороны ФАС.

Таким образом, VK и финансовая организация завершат партнерство в сфере транспорта и фудтеха, в рамках которого в декабре 2019 года было учреждено СП "О2О Холдинг".

Подешевели во вторник расписки TCS Group (-2,8%), акции "НОВАТЭКа" (-1,1%), "МТС" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%).