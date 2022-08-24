В контракты проекта "Сахалин-2" могут вписать возможность оплаты в альтернативных валютах

Такой же механизм предусматривается в новых контрактах "Газпрома" на поставку трубопроводного газа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона в процессе смены оператора проекта "Сахалин-2" с бермудской компании на российское ООО "Сахалинская энергия" стремится включить в контракты возможность оплаты в альтернативных доллару США валютам, сообщает Bloomberg.

По его информации, возможность оплаты в рублях или другой валюте (евро, иены или британские фунты) предусматривается на случай, если санкции приведут к проблемам с оплатой в долларах США.

Такой же механизм предусматривается в новых контрактах "Газпрома" на поставку трубопроводного газа.

Ранее Bloomberg сообщал о предложении проводить оплату поставок СПГ через предпочтительно Газпромбанк (через банк-корреспондент Bank of New York Mellon). Также возможны расчеты через Райффайзенбанк. Ранее платежи осуществлялись через нероссийские банки.

Большинство условий контрактов остались прежними (цена и объем), но покупатели сверяются с юристами и тщательно изучают детали. По данным Bloomberg, пока немногие покупатели подписали новые договоры. На этой неделе оператор "Сахалина-2" объявил тендер на продажу на спотовом рынке партии, ранее предназначенной для поставки по долгосрочному контракту. Bloomberg трактовал это как попытку найти нового покупателя на фоне задержек с подписанием новых контрактов.

В июне президент Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". В соответствии с указом оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО. В августе новый оператор был зарегистрирован и начал работу.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.

Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.