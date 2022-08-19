Лицензии на газовые участки СРП-проекта "Сахалин-2" переоформлены на нового оператора

Нефтегазовая платформа "Лунское А", входящая в проект "Сахалин-2" Фото: Александр Семенов/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Лицензии на Лунский и Пильтун-Астохский участки, разрабатываемые в рамках СРП-проекта "Сахалин-2" на шельфе Охотского моря, переоформлены на нового оператора - ООО "Сахалинская энергия", свидетельствует информация госреестра участков недр и лицензий.

Новые лицензии оформлены 19 августа, они будут действовать до 19 мая 2026 года, сообщается в материалах реестра.

ООО "Сахалинская Энергия" утром 19 августа сообщило, что начало "активную работу". Сайт оператора проекта сменил название с Sakhalin Energy на "Сахалинская Энергия". Данные ЕГРЮЛ свидетельствуют, что на ООО "Сахалинская Энергия" была переведена лицензия на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах.

Все эти действия совершены во исполнение подписанного июньского президентского указа "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По указу оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов был заменен на российское ООО.

Согласно указу, при его учреждении компания группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" получит долю 50,00000001378317%. Оставшиеся 49,99999998621683% на момент учреждения остаются на балансе самого ООО "Сахалинская энергия". Нынешние иностранные акционеры Sakhalin Energy (Shell, Mitsui, Mitsubishi) в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО.