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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

"Северсталь" досрочно погасила долларовые евробонды-22 в рублях

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Северсталь" 29 августа досрочно погасила долларовые еврооблигации-22, выплаты были произведены в рублях, сообщила компания.

"Северсталь" обеспечила осуществление выплаты суммы основного долга, подлежащего уплате 29 августа, и купона, начисленного по дату досрочного погашения (включая купон за апрель текущего года), держателям, учет прав которых осуществляется Национальным расчетным депозитарием или другими российскими депозитариями.

Наряду с этим, компания осуществила прямые выплаты держателям еврооблигаций, которые владеют ими через иностранных депозитариев, но путем подачи заявления в "Северсталь" выбрали опцию получения выплат на счет в рублях и выполнили необходимые условия.

Ранее в августе компания сообщила, что получила согласие инвесторов на досрочное погашение евробондов-22. Инвесторы, которые по состоянию на 27 июля владеют евробондами через НРД или другие российские депозитарии, получат выплаты в рублях через соответствующие российские депозитарии. Владельцам еврооблигаций, чьи права учитываются в иностранных депозитариях, компания предложила обратиться к ней с заявлением о прямых выплатах.

Первоначально срок погашения этого выпуска еврооблигаций "Северстали" приходился на октябрь 2022 года. В обращении были долговые бумаги номинальным объемом $634,051 млн.

Северсталь НРД
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