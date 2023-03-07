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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

"Северсталь" выплатит мартовский купон по долларовым евробондам-24 в рублях

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - "Северсталь" выплатит очередной купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году в рублях, говорится в ее сообщении.

В ноябре прошлого года компания получила согласие держателей этого выпуска на осуществление рублевых выплат по нему.

Ближайшая дата выплаты купона по евробондам приходится на 16 марта. Дата закрытия реестра для держателей - 15 марта. Согласно сообщению "Северстали", держатели, на эту дату владеющие еврооблигациями через Национальный расчетный депозитарий или других российских кастодианов, получат платежи в рублях через соответствующих российских кастодианов.

Держатели евробондов, владеющие ими через иностранных номинальных держателей и желающие получить прямые платежи от "Северстали" в рублях, должны связаться с компанией для получения формы заявления на прямой платеж и списка необходимых документов. Документы нужно будет предоставить в течение 30 календарных дней с даты закрытия реестра.

"Северсталь" с июня прошлого года находится под блокирующими санкциями США. В августе компания осуществила досрочное погашение долларовых еврооблигаций-22, также получив согласие инвесторов на осуществление рублевых выплат по ним.

Северсталь США
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