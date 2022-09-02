Вице-премьер Молдавии надеется продолжить диалог с "Газпромом" в ближайшие недели

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, состоявшиеся на этой неделе, не внесли полную ясность в отношениях Кишинева с "Газпромом", но ряд вопросов может проясниться в ближайшие недели, считает вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

"Мы обсудили весь комплекс вопросов, но дискуссия не прояснила всех моментов. Есть еще ряд неясностей по некоторым вопросам. Мы получим те объемы, которые запрашивались, то есть у нас не будет проблем с поставкой газа за сентябрь месяц", - сказал Спыну журналистам в пятницу.

При этом, он отметил, что "есть еще множество неопределенностей".

"К сожалению, беседа, которую я провел с господином Миллером, не все прояснила. Он уточнил объемы на сентябрь месяц, но остается еще много открытых вопросов. Я надеюсь продолжить этот диалог и иметь больше ясности в ближайшие недели", - заявил вице-премьер.

Молдавия, по его словам, заботится о своей энергетической безопасности, и будет искать альтернативные источники поставок газа.

"Альтернативы ищем с осени прошлого года. Повторюсь, большая проблема на данный момент - цена. Как только у нас будет решение по лучшей или сопоставимой цене, очевидно, мы будем диверсифицировать импорт газа. Замена одного источника двумя-тремя источниками обеспечивает энергетическую безопасность, и это то, что мы хотим сделать", - сказал вице-премьер.

Как сообщалось ранее, на этой неделе Спыну и Миллер обсудили вопросы поставок газа и проведения аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом".

В октябре прошлого года стороны согласовали проведение аудита. Однако правительство Молдавии долго не могло найти компанию-аудитора. В августе стало известно, что власти страны заключили договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Тогда в Кишиневе сообщали, что компании должны выполнить аудит до 30 января 2023 года. Однако "Газпром" ограничил крайний срок проведения аудита 1 октября 2022 года. Спыну утверждает, что до 1 октября его провести невозможно.