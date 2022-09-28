Оператор "Сахалина-2" после "переезда" перезаключил почти все контракты с покупателями

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - "Сахалинская энергия" (оператор проекта "Сахалин-2") продолжает продавать весь добываемый газ, после перерегистрации в качестве российского ООО перезаключила почти все контракты с иностранными покупателями, сообщил коммерческий директор компании Андрей Охоткин.

"Несмотря на все эти турбулентные ситуации, мы смогли сохранить своих иностранных покупателей. Мы продолжаем продавать все, что мы производим, а производим мы много, как известно. Близко к 11,5 млн тонн СПГ в год. (...) Хочу вам сказать, что переезд состоялся без потерь, мы перезаключили (...) почти все уже контракты с нашими долгосрочными покупателями. Да, испытываем проблемы с продажей спотовых партий, поскольку не все сегодня по политическим соображениям участвуют в наших процессах по продажам, но основной костяк остался и мы его будем расширять", - сказал он в ходе Дальневосточного энергетического форума.

По его мнению, Индия, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Мьянма и Таиланд наряду с Китаем будут закупать СПГ, в том числе российский.

"Понятно, что логистическая цепочка здесь значительно удлиняется, особенно если касается Индии - мы туда ещё не ходили. Совершенно не смущает, что такие потоки будут туда перенаправляться. В этом вопросе мы сталкиваемся со значительными ограничениями по флоту, они возникли в связи с санкционным давлением. Многие судовладельцы, даже желающие с нами работать, не могут по своим ограничениям страновым, под политическим давлением. Поэтому есть здесь серьезные проблемы, но мы их решаем, у нас есть хорошие партнёры долгосрочные", - отметил Охоткин.

Он также добавил, что в отношении нефтяного флота компания решила проблемы: "Совместно с Совкомфлотом мы преодолели все преграды, проблемы, связанные со страховым покрытием этих операций, и работаем очень уверенно, продаем в прежнем объеме".