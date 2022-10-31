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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Квартальная выручка Positive Technologies по МСФО выросла на 171%

Чистая прибыль компании за три квартала выросла в 32 раза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года выручка по МСФО российского разработчика решений в области информационной безопасности Positive Technologies составила 3,5 млрд рублей, что на 171% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

Чистая прибыль компании составила 1,7 млрд рублей против 245 млн рублей годом ранее.

Показатель EBITDA вырос в отчетном периоде до 1,9 млрд рублей, что почти в четыре раза больше аналогичного показателя прошлого года. Рентабельность по EBITDA составила 55%.

Скорректированный чистый долг компании по состоянию на 30 сентября текущего года составил 1,1 млрд рублей, что на 10% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Большая часть объема продаж Positive Technologies (около 91%) приходится на продажи лицензий. В III квартале текущего года выручка от реализации лицензий выросла на 190%.

Также компания отметила рост числа крупных корпоративных заказчиков, на которых приходится 99% от общего объема продаж. Так, на конец III квартала число таких заказчиков выросло до 1086 компаний с 805 годом ранее. Общее число заказчиков, использующих продукты Positive, компания оценивает в 2,99 тыс.

В отчете Positive отмечается также, что наряду с показателями выручки и чистой прибыли заметно выросли и расходы компании. Так, операционные расходы Positive выросли в III квартале на 73%, до 1,5 млрд рублей. При этом затраты на исследования и разработки в отчетном периоде составили 347 млн рублей, что на 35% больше аналогичного показателя прошлого года, а маркетинговые и коммерческие расходы выросли на 313%, до 727 млн рублей.

По итогам 9 месяцев выручка Positive Technologies составила 7 млрд рублей, что на 115% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль выросла в 32 раза, до 2 млрд рублей.

Основной операционной компанией группы Positive Technologies является АО "Позитив Текнолоджиз". Она на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив", часть бумаг которой размещены на Московской бирже (free float составляет около 11%).

Основными акционерами "Группы Позитив" являются Евгений Киреев (владеет 8,81% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (8,8%), Юрий Максимов (47,08%), Борис Симис (5,5%).

По итогам 2021 года выручка "Группа Позитив" по МСФО составила 7,1 млрд рублей, что на 28% больше аналогичного показателя 2020 года. Годовая чистая прибыль выросла на 26,5%, до 1,9 млрд рублей, EBITDA выросла до 2,7 млрд рублей с 2,1 млрд рублей в 2020 году, рентабельность по EBITDA составила 38% против 39% годом ранее.

Positive Technologies Группа позитив Евгений Киреев
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