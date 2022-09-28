Qiwi во II квартале получила за долю в "Точке" еще 4,9 млрд рублей

Общая сумма сделки составила 8,2 млрд рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года Qiwi получила условную часть вознаграждения в рамках сделки по продаже доли в АО "Точка" банку "Открытие" в размере 4,86 млрд рублей, следует из отчета Qiwi.

В итоге Qiwi от продажи 40% (45% экономической доли) "Точки" получила 8,2 млрд рублей. Этот показатель состоит из полученных в третьем квартале 2021 года а) базовой суммы сделки в 4,95 млрд рублей и б) дивидендов на сумму 0,5 млрд рублей, а также дисконтированной условной части вознаграждения, зависящей от прибыли "Точки" за 2021 год, в размере 4,65 млрд рублей и за вычетом балансовой стоимости выбывших инвестиций в размере 1,95 млрд рублей.

Qiwi в апреле 2022 года отмечала некоторую неопределенность в получении условной части вознаграждения, поскольку покупатель - банк "Открытие" - принял решение обратиться в подкомиссию правкомиссии по иностранным инвестициям за утверждением такого платежа. "Отрицательное решение комиссии может отсрочить или даже заблокировать платеж, что может привести к убытку до 4,85 млрд рублей", - подчеркивала ранее группа.

Qiwi в середине сентября 2021 года закрыла сделку по продаже 40% АО "Точка" банку "Открытие". Сумма сделки составила 4,95 млрд рублей. Предполагалось, что она может быть скорректирована во втором квартале 2022 года в зависимости от аудированных результатов "Точки" за 2021 финансовый год. Оценка производилась исходя из стоимости "Точки" на тот момент в 11 млрд рублей.

"Открытие", Qiwi и "Точка" в июне 2018 года сообщили о подписании соглашения по созданию совместного предприятия АО "Точка" (сервиса для предприятий малого и среднего бизнеса). "Открытие" владело 50% плюс 1 акция "Точки", Qiwi - 40%, еще 10% минус 1 акция принадлежало менеджменту "Точки". Планировалось, что в финансовом результате совместного предприятия "Открытие" и Qiwi участвуют в пропорции 45% и 45%, менеджмент "Точки" получает 10%.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основной акционер компании - Сергей Солонин.