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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Новые санкции ЕС против РФ могут утвердить очень быстро

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сделанное накануне Еврокомиссией (ЕК) предложение по очередному пакету санкций в отношении России может быстро получить официальное утверждение, после чего будут возможны комментарии по механизму их применения, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант.

"Это можно будет сделать очень быстро, как это было в случае предыдущих санкций. Мы думаем, что необходимо проявить единство и решимость и быстро утвердить эти санкции", - сказала пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

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На вопрос о том, что грозит по новому пакету санкций дополнительным категориям подпадающих под них лиц, представитель ЕК ответила: "Мы предложили эти дополнительные санкции. Трудно высказываться по механизму их реализации, пока они не утверждены (Советом ЕС - ИФ). Мы поговорим об имплементации и способе их выполнения, как только это будет одобрено".

Спинант также напомнила об "очень четкой процедуре" принятия санкций: "Мы предлагаем Совету (ЕС) меры, и пока эта процедура продолжается, мы не сообщаем подробностей". Они последуют только после утверждения санкций, пояснила пресс-секретарь.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель объявили основные положения подготовленного ЕК и Европейской внешнеполитической службой проекта пакета санкций.

Председатель ЕК, среди прочего, сообщила о предложении запрета для европейских граждан занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ.

ЕС Россия
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