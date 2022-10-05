Глава ЕК направит европейским лидерам очередные соображения по ценам на энергию в ЕС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что меры ЕК от 14 сентября в связи с высокими ценами на энергию и согласованная 4 октября странами ЕС позиция по плану отказа от зависимости от российского ископаемого топлива - REPowerEU - это только "первичная подушка безопасности".

"Я направлю главам государств и правительств письмо с "дорожной картой" перед нашим совещанием в Праге, которое состоится через два дня на этой неделе", - сказала председатель ЕК.

"Разумеется, всё это будет касаться цен на энергию. Мы интенсифицируем переговоры с таким нашим историческим партнером, как Норвегия, чтобы сократить цены на газ. Переговоры уже начались. Европейский союз представляет мощную силу на рынке, и многие поставщики желают заключить с нами выгодные для обеих сторон соглашения", - продолжила фон дер Ляйен.

"Я полагаю, что необходимо определить коридор корректных цен, чтобы избежать этих беспорядочных движений цен на газ на рынке", - добавила глава Европейской комиссии.

Она остановилась также на ценах на электричество, которые в ЕС растут при повышении цен на газ. "Мы должны ограничить это инфляционное влияние газа на электричество всюду в Европе. По этой причине мы готовы обсуждать установление предела цен на газ, используемый для генерации электричества", - объяснила фон дер Ляйен.

По ее словам, это станет первым этапом "глобальной структурной реформы рынка электричества". "Тем не менее, нужно заняться ценой газа помимо только рынка электричества, то есть газа для использования в промышленности и отопления", - подчеркнула глава ЕК, призвав государства-члены работать над снижением волатильности цен на газ, чтобы, в частности, противостоять влиянию России на газовый рынок.

При этом он дер Ляйен напомнила, что в марте Еврокомиссия уже предложила соответствующий механизм, послав тем самым сигнал, что ЕС не намерен покупать газ по любой цене. Конечно, установление "потолка" цен на газ создавало потенциальные проблемы для безопасности снабжения, признала она. Но с марта, полагает председатель ЕК, ситуация значительно изменилась, и сегодня государства-члены более расположены рассматривать такой механизм, а Еврокомиссия теперь лучше подготовлена к этому.

"Такой "потолок" цен на газ должен быть правильно определен, чтобы гарантировать безопасность снабжения. И он должен иметь временный характер", - уточнила глава ЕК.

Объясняя евродепутатам подходы ЕК к регулированию газового рынка ЕС, фон дер Ляйен сообщила, что до начала российской спецоперации на Украине Евросоюз импортировал 41% газа из РФ. Сегодня доля поставляемого Россией газа в импорте ЕС составляет 7,5%. "И мы компенсировали это уменьшение российских поставок массивным увеличением импорта со стороны наших надежных поставщиков, таких, как Соединенные Штаты и Норвегия", - сказала председатель Еврокомиссии.