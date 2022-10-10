Хуснуллин сообщил о проработке доставки грузов в Крым через новые территории

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти обсуждают возможность доставки грузов в Крым через новые территории России, заявил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Комиссии дано поручение Минтранса проработать логистику доставки грузов на полуостров. У нас существует альтернативный маршрут через новые территории, - сказал он. - В этом году на новых территориях приступили к ремонту и восстановлению порядка 500 км дорог, которые планируем уже в ноябре-декабре закончить".

По его словам, из 359 км альтернативного маршрута на 180 км сейчас ведутся работы. "Уже сегодня мы совершенно спокойно можем по этим дорогам ехать", - заметил Хуснуллин.