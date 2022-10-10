Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Хуснуллин сообщил о проработке доставки грузов в Крым через новые территории

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти обсуждают возможность доставки грузов в Крым через новые территории России, заявил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Комиссии дано поручение Минтранса проработать логистику доставки грузов на полуостров. У нас существует альтернативный маршрут через новые территории, - сказал он. - В этом году на новых территориях приступили к ремонту и восстановлению порядка 500 км дорог, которые планируем уже в ноябре-декабре закончить".

По его словам, из 359 км альтернативного маршрута на 180 км сейчас ведутся работы. "Уже сегодня мы совершенно спокойно можем по этим дорогам ехать", - заметил Хуснуллин.

Хроника 08 – 10 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Марат Хуснуллин Минтранс Михаил Мишустин Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Росгидромет сообщил, что в РФ климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле в целом

Росгидромет сообщил, что в РФ климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем на Земле в целом

Оппозиционер Кара-Мурза останется в СИЗО до середины декабря

Индекс МосБиржи превысил рубеж в 1900 пунктов

Медведев пообещал дальнейшие ответы России на действия Киева

Медведев пообещал дальнейшие ответы России на действия Киева
Взрыв на Крымском мосту

Более 650 грузовиков ожидают очереди на паромной переправе в Крыму

В Ярославской области рабочий погиб при пожаре на предприятии

Военная операция на Украине

В Минобороны России заявили, что цель массированного удара по Украине достигнута

В Минобороны России заявили, что цель массированного удара по Украине достигнута

Путин заявил, что конечный бенефициар ЧП на "Северных потоках" хорошо известен

Военная операция на Украине

Путин прокомментировал массированные удары по объектам на Украине

Путин прокомментировал массированные удары по объектам на Украине

Путин сообщил о трех терактах украинских спецслужб в отношении Курской АЭС

Путин сообщил о трех терактах украинских спецслужб в отношении Курской АЭС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });