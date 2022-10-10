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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Более 650 грузовиков ожидают очереди на паромной переправе в Крыму

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Более 650 грузовых автомобилей ожидают в Крыму переправы на паромах через Керченский пролив после ЧП на мосту, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

"По последней информации, на стоянке у паромной переправы находятся 509 грузовых автомобилей, на территории бывшего аэропорта - порядка 150. В рыбном порту находится один автобус. И водители, и пассажиры ждут своей очереди переправиться на материковую часть", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

По данным Минтранса Крыма, в настоящее время осуществляют перевозки два парома, в ближайшее время планируется задействовать еще два. Большегрузные автомобили перевозят с сортировочной площадки на территории бывшего аэропорта Керчь. Малотоннажные грузовые авто и пассажиры перевозятся из порта Крым.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли три человека. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Терроризм".

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы ранее попросили пользоваться паромной переправой.

Хроника 08 – 10 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Керчь Крым Крымский мост
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