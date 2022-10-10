Около тысячи туристов продлили проживание в Крыму на сутки

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Около тысячи туристов, которые должны были выехать из Крыма 8 октября, продлили проживание на сутки после ЧП на Крымском мосту, сообщила в понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова.

"По состоянию на 8 октября в Крыму и Севастополе находились порядка 50 тысяч туристов. Все они через отели и туроператоров были проинформированы о дальнейших действиях. Тем, у кого 8 октября заканчивался срок поездки, бесплатно продлили проживание в отелях на сутки. Такой возможностью воспользовалось около тысячи человек. По информации региона, весь бизнес без исключения с пониманием отнесся к ситуации", - написала она в своем телеграм-канале, поблагодарив представителей отрасли.

По словам Догузовой, сейчас для поездок в Крым и Севастополь нет транспортных ограничений.

Она также отметила, что за двое суток, прошедших после ЧП на Крымском мосту, на организованную Ростуризмом и Минцифры горячую линию поступило около 2,5 тыс. звонков из Крыма и других регионов.

"Ростуризм, по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, совместно с Крымом и Севастополем в ближайшие дни представит в правительство предложения по поддержке субъектов туристической отрасли на полуострове", - добавила Догузова.

Взрыв на мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли три человека. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Терроризм".

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков до завершения экспертизы ранее попросили пользоваться паромной переправой.