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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Хитроу сохранил неопределенный прогноз о спросе после пика загрузки перед Рождеством

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Лондонский аэропорт Хитроу, один из крупнейших в Европе, ожидает крайне высокую загруженность в пиковые дни для путешествий в преддверии Рождества, однако более глобальный прогноз спроса оставил неопределенным.

В сообщении аэропорта в числе факторов, омрачающих прогнозы, названы ухудшение состояния экономики, рост напряженности на Украине и волны заболеваемости COVID-19.

Предприятие пообещало приложить усилия, чтобы увеличить объем пассажирских перевозок до допандемийных уровней в течение следующих 12 месяцев.

В июле Хитроу из-за нехватки персонала ограничил обслуживание пассажиров до 100 тысяч клиентов в день. Из-за этого авиакомпаниям пришлось отменять рейсы и затем ограничивать продажу билетов. Аэропорт недавно объявил, что после 29 октября ограничение продлеваться не будет.

В сентябре авиаперелеты через Хитроу совершили 5,8 млн пассажиров, что на 15% меньше чем в сентябре в допандемийном 2019 году.

Великобритания Хитроу Лондон Украина
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