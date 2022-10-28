Apple с продажами iPhone хуже прогноза в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 0,8%

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Apple Inc в четвертом финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 0,8% - лучше ожиданий, однако продажи iPhone не оправдали прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 24 сентября, составила $20,721 млрд, или $1,29 в расчете на акцию, по сравнению с $20,551 млрд, или $1,24 на акцию, полученными за сопоставимый квартал прошлого года.

Выручка выросла на 8% - до $90,1 млрд с $83,4 млрд годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, для прибыли составлял $1,27 на акцию, для выручки - $88,7 млрд.

Выручка от продажи iPhone в минувшем квартале составила $42,6 млрд против $38,9 млрд в прошлом году. Консенсус-прогноз предполагал $43 млрд.

Доходы от продажи компьютеров Mac поднялись до $11,5 млрд с $9,2 млрд (при ожиданиях в $9,3 млрд), носимых устройств и аксессуаров - до $9,7 млрд с $8,8 млрд (при оценке в $9,2 млрд). При этом поступления от реализации iPad снизились до $7,2 млрд с $8,3 млрд (при прогнозе в $7,8 млрд).

Выручка сервисов App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud увеличилась до $19,2 млрд по сравнению с $18,3 млрд годом ранее. Аналитики предполагали, что этот показатель составит $20 млрд.

Котировки акций Apple на дополнительных торгах в четверг выросли на 0,35% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года снизилась на 18,5% (до $2,4 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял 31%.