Киргизские Бакай банк и Доскредобанк перестали обслуживать карты "Мир"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Киргизские Бакай банк и Доскредобанк приостановили обслуживание карт российской платежной системы "Мир", сообщили сайты банков.

"Временно приостанавливается обслуживание карт НСПК (Национальной системы платежных карт, оператор карт "Мир" - ИФ) "Мир" в устройствах банка. Обслуживание карт Visa и "Элкарт" продолжает работать в штатном режиме. О возобновлении обслуживания карт НСПК "Мир" в устройствах банка будет оповещено дополнительно", - проинформировал Бакай банк.

Решение вступило в силу с 17 октября.

Доскредобанк с этого же дня приостановил прием и обслуживание карт "Мир" в эквайринговой сети банка.

17 октября стало известно о таком же решении киргизского банка "Компаньон".

Остальные банки Киргизии пока не делали заявлений о работе с картами "Мир" в текущих условиях.

Банковская система Киргизии работает с картами "Мир" с 2019 года. Всего в этой стране 23 коммерческих банка. Бакай банк получил банковскую лицензию в 1998 году. У него 127 сберкасс и филиалов во всех регионах Киргизии. Доскредобанк создан в 1997 году. На данный момент работает 9 филиалов по всей стране и 34 сберкассы.

В Национальном банке республики "Интерфаксу" сообщили, что власти страны уделяют большое внимание развитию безналичного денежного обращения, однако банки самостоятельно решают, сотрудничать или нет с той или иной платежной системой.

15 сентября OFAC Минфина США предупредило, что неамериканские банки, заключая соглашения с российской НСПК, рискуют стать участниками действий по обходу санкций США, расширяя территорию использования системы "Мир" за пределами России.

Сейчас на сайте НСПК больше нет информации о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября карты "Мир" принимали в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

НСПК была создана в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.