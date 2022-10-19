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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Спрос на ОФЗ 29021 превысил предложение в три раза

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,8967% от номинала, сообщила "Московская биржа".

Всего было продано бумаг на общую сумму почти 25 млрд рублей по номиналу при спросе 76,732 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 25 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение более чем в три раза. Выручка от размещения составила 24,479 млрд рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 97,405% от номинала.

Облигации серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года имеют 31 квартальный купонный период и первый купонный период - 140 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 8 марта 2023 года. Расчет процентных ставок 1-32-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).

Мосбиржа Минфин ОФЗ
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