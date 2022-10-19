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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Спрос на размещенные Минфином ОФЗ 26239 превысил предложение почти в 1,3 раза

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся 19 октября аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года составила 83,38% от номинала, что соответствует доходности 10% годовых, сообщил Минфин.

Всего было продано бумаг на общую сумму 25 млрд рублей по номиналу при спросе 31,427 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 25 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 1,3 раза. Выручка от аукциона составила 21, 214 млрд рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 83,38% от номинала, что соответствует доходности 10% годовых.

Облигации серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода - 1 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,9% годовых (1-й купон - 43,67 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 34,41 рубля на облигацию).

Минфин ОФЗ
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