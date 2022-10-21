Минпромторг ждет к лету профицита кассетных подшипников на рынке вагоностроения

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг к середине 2023 года ожидает профицита кассетных подшипников на российском рынке вагоностроения, заявил в комитете Госдумы по бюджету первый замглавы министерства Василий Осьмаков.

"Я бы хотел привести пример по ситуации с кассетными подшипниками. Весной этого года - всё, казалось, что кассетных подшипников нет, вагоностроение встало. ОВК, Тихвинский завод (АО "ТВСЗ" входит в ПАО "НПК "ОВК" - ИФ) запустился 1 августа, ЕПК ("Европейская подшипниковая корпорация" - ИФ) сделали кассетные подшипники и еще один производитель из Челябинска тоже запускает кассетные подшипники", - сообщил замминистра.

"Скорее всего к середине следующего года мы будем говорить про профицит этих самых кассетных подшипников и задачу решим", - добавил он.

Ранее в октябре "Союз операторов железнодорожного транспорта" заявил, что операторское сообщество обеспокоено сохраняющимся дефицитом кассетных подшипников. По данным организации, общее количество подшипников, требующих ремонта на тот момент (находится под вагонами и в различных местах хранения), превышало 104 тысяч штук. По причине нехватки кассетных подшипников в вынужденном простое были порядка 8,5 тысячи инновационных вагонов, сообщал СОЖТ.

В апреле шведский производитель подшипников SKF заявил о прекращении операционной деятельности в России. Это один из крупнейших производителей подшипников в мире, который работает в 130 странах. В Росии компания была представлена с 1991 года, а в 2010 году открыла в Твери производство по выпуску подшипников для ж/д транспорта.