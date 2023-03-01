Производитель Durex отчитался о росте годовой выручки на 9,2%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser Group Plc завершил 2022 год с доналоговой прибылью и увеличил выручку на 9,2%, что оказалось лучше прогнозов.

Годовая прибыль компании составила 3,07 млрд фунтов ($3,69 млрд) против убытка в 260 млн фунтов годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль выросла до 3,44 млрд фунтов с 2,94 млрд фунтов. Выручка достигла 14,45 млрд фунтов против 13,23 млрд фунтов в 2021 году.

Аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 3,42 млрд фунтов при выручке в 14,41 млрд фунтов.

Сопоставимые продажи Reckitt в прошлом году выросли на 7,6% при ожидавшемся повышении на 7,5%.

По итогам 2023 года компания планирует увеличить сопоставимые продажи примерно на 4-6%.

"Reckitt продолжает процесс отчуждения российского бизнеса, который может быть передан третьей стороне либо местным сотрудникам компании", - говорится в отчетности.

О намерении отказаться от российского бизнеса компания объявила в апреле 2022 года.

Капитализация Reckitt Benckiser за последний год сократилась на 5,9% (до 41,7 млрд фунтов), в то время как фондовый индекс FTSE 100 увеличился на 6,4%.

Reckitt Benckiser производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cillit Bang, Vanish и Calgon, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex, более чем в 200 странах.

Служба финансово-экономической информации

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