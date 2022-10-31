Россия в октябре увеличила отгрузку пшеницы на экспорт на 47%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - РФ в октябре отгрузила на экспорт 5,4 млн тонн пшеницы, что на 47% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщила "Интерфаксу" руководитель аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

По ее словам, одна из причин роста - обсуждение перспектив зерновой сделки, возможной отмены участия России в ней. "В результате мы увидели активизацию закупок со стороны многих импортеров, прежде всего Турции. В октябре она законтрактовала 980 тыс. тонн пшеницы против 400 тыс. тонн год назад. Причем с начала зерновой сделки (соглашения подписаны 22 июля - ИФ) и до начала октября Турция закупки снижала, - сказала Тюрина. - Египет продолжает активно закупаться - по итогам октября рост на 39%, законтрактовано 928 тыс. тонн".

Тюрина также сообщила, что резко - до 464 тыс. тонн - возросли отгрузки в Бангладеш. В октябре прошлого года их не было. "Если в прошлом октябре Алжир у нас не контрактовался, то в этом месяце закупил 367 тыс. тонн. Кроме того, на 60% выросли отгрузки в Саудовскую Аравию, в 3,7 раза - в Судан, в 3,2 раза - в Йемен, - сообщила эксперт. - К тому же Сирия закупила 175 тыс. тонн российской пшеницы, Кения - 128 тыс. тонн, Израиль - 97 тыс. тонн, Оман - 94 тыс. тонн, Тунис - 49 тыс. тонн".

Как отметила Тюрина, "падение отгрузок пшеницы через основные российские порты, которое наблюдалось с 22 июля по 1 октября, сменилось резким ростом в течение всего октября". "В результате повышения спроса на российскую пшеницу в октябре увеличились отгрузки через основные порты. Отправка зерна через Новороссийск выросла на 44%, почти до 1,4 млн тонн, через Ростов-на-Дону - более чем в два раза, до 730 тыс. тонн, через Азов - на 22%, до 596 тыс. тонн, через Туапсе - в два раза, до 163 тыс. тонн, - сказала она. - Активизировалась работа и малых портов. Пшеница отгружалась через порты Волгограда, Камышина, Балакова, Тольятти. Рейдовая перевалка выросла на 75%, до 1,6 млн тонн".

Тюрина также сообщила, что в октябре пшеницу на экспорт отгружали 44 компании против 90 годом ранее. Покупателями были 27 стран против 41 соответственно.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, эксперт отметила, что в настоящее время она во многом зависит от информации о выходе РФ из зерновой сделки, о котором было заявлено в субботу. "Сейчас на всплеске информации может быть какое-то временное повышение, это может быть не тренд, а просто как реакция на геополитику", - отметила она.

По ее данным, на минувшей неделе (по данным на 28 октября) французская пшеница подорожала на 1%, до $340 за тонну, американская - подешевела на 1,3%, до $382. Цены на российскую пшеницу снизились на 3%, до $302-305 за тонну (FOB Новороссийск).

Эксперт также обратила внимание на то, что экспортная пошлина на пшеницу (в долларовом эквиваленте) сейчас на $20 меньше, чем в конце октября 2021 года. "Это поддерживающий фактор нашему экспорту", - сказала Тюрина.