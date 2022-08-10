До конца 2023 года на модернизацию ЖКХ из ФНБ выделят 150 млрд рублей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правительство решило выделить 150 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах до конца 2023 года, ранее предполагалось направить такой объем из фонда до конца 2025 года, сообщает сайт кабинета министров.

Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В 2022 году на эти цели будет выделено 37 млрд рублей, в 2023 году - 113 млрд рублей.

Ускорение привлечения средства ФНБ позволит построить и реконструировать необходимые объекты опережающими темпами, говорится в сообщении.

Программу финансирования строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры за счет средств ФНБ правительство одобрило в начале 2022 года. Предусмотрено предоставление долгосрочных займов организациям на обновление в регионах систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений.

Средства на эти работы предоставляет Фонд содействия реформированию ЖКХ в виде займов под 3% годовых сроком на 25 лет. Доля средств ФНБ в финансировании проектов ЖКХ составит до 80%.