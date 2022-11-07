"Газпром" перечислил средства для выплаты купона по евробондам-2034

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Компания Gaz Capital S.A, выступающая эмитентом еврооблигаций "Газпрома", 28 октября полностью выполнила обязательства перед держателями долговых бумаг с погашением в 2034 году (серия 2), осуществив процентный платеж в соответствии с условиями выпуска, говорится в ее сообщении.

Первоначальный объем размещения еврооблигаций этого выпуска составлял $1,2 млрд. В октябре "Газпром" (MOEX: GAZP) разместил локальные облигации на $539,9 млн, заместив ими часть выпуска евробондов-2034. Новые локальные бумаги компании имеют аналогичные с еврооблигациями-2034 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам будут осуществляться в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Полученные в рамках обмена еврооблигации "Газпрома" были аннулированы, после этого в обращении остались долговые бумаги с погашением в 2034 году на $660,1 млн.

Указ президента от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров Банка России (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.

"Газпром" с сентября проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания уже заместила часть выпусков долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 и 2034 годах, а также часть выпуска в британских фунтах с погашением в 2024 году. Сейчас компания проводит сбор заявок для замены на локальные бонды еврооблигаций с погашением в 2023, 2024 и 2028 годах, номинированных в евро.