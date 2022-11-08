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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Сервис такси Lyft увеличил выручку в III квартале до рекорда

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc увеличил выручку в третьем квартале на 22%, до рекордного показателя, благодаря росту числа активных пользователей, водителей и поездок.

Тем не менее, общее количество пользователей оказалось хуже прогноза рынка, что привело к падению стоимости акций компании.

Как говорится в пресс-релизе, выручка в июле-сентябре составила $1,05 млрд по сравнению с $864,4 млн за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя составлял $1,06 млрд.

Чистый убыток Lyft в третьем квартале вырос до $422,2 млн, или $1,18 на акцию, по сравнению с $99,7 млн, или $0,3 на акцию, годом ранее, что обусловлено разовыми расходами, в том числе на выплаты в виде опционов на акции, и единовременными списаниями.

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Прибыль без учета разовых факторов составила $36,7 млн, или $0,1 на акцию.

Аналитики в среднем прогнозировали чистый убыток Lyft на уровне $171 млн, или $0,49 на акцию, при скорректированной прибыли в $0,07 на акцию.

Число активных пользователей сервиса на конец сентября составило 20,3 млн, увеличившись за год на 7,2%. Аналитики ожидали, что этот показатель вырастет до 21,2 млн.

Средняя выручка в расчете на одного пользователя Lyft в минувшем квартале повысилась на 14%, до рекордных $51,88, что в компании объясняют увеличением числа длинных поездок. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $49,4.

Согласно прогнозу Lyft, в текущем квартале ее выручка составит $1,145-1,165 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составляет $1,16 млрд.

На прошлой неделе компания объявила о сокращении 683 рабочих мест, или 13% штата, объяснив этот шаг высокой экономической неопределенностью.

Акции Lyft подешевели на 14,2% на дополнительных торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 67%.

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