Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Производитель Dr Pepper увеличил квартальную чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих Keurig Dr Pepper Inc. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года в 1,5 раза, выручку - на 2%.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $693 млн, или $0,49 в расчете на акцию, по сравнению с $453 млн, или $0,32 на акцию, годом ранее. Показатель четвертого квартала 2022 года включал в себя разовые списания в размере $166 млн.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,55 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,54 на акцию.

Квартальная выручка Keurig Dr Pepper повысилась до $3,87 млрд с $3,8 млрд годом ранее, оказавшись хуже среднего прогноза рынка в $3,92 млрд.

Органический рост выручки составил 1,1%. Цены на продукцию компании повысились на 4,8%.

Продажи кофе и кофемашин в четвертом квартале в США снизились на 9,9% - до $1,2 млн, напитков (включая Dr Pepper, 7UP и Schweppes) - увеличились на 6,8%, до $2,2 млрд. Выручка компании от зарубежных операций повысилась на 11,5%, до $495 млн.

Согласно прогнозу Keurig Dr Pepper, в 2024 году органический рост ее выручки составит 4-6%, а скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличится на 8-9%.

За последние 12 месяцев капитализация Keurig Dr Pepperснизилась на 12,5%.

США Keurig Dr Pepper Dr Pepper Schweppes 7UP
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Великобритания ввела санкции против судовладельцев из Турции, ОАЭ и Швейцарии

Под британские санкции попала "АГД Даймондс"

Под британские санкции попала "АГД Даймондс"

Великобритания вслед за США ввела санкции против "Арктик СПГ 2" и его главы

Великобритания вслед за США ввела санкции против "Арктик СПГ 2" и его главы

Boeing сменит руководителя программы самолетов серии 737

Клиенты Райффайзенбанка столкнулись со сбоями в работе приложения и онлайн-банка

Российские рыбаки в 2025 году могут остаться без квот на мойву, путассу и морского окуня. Обзор

Российские рыбаки в 2025 году могут остаться без квот на мойву, путассу и морского окуня. Обзор

Суд приостановил проведение выработок на двух шахтах "Распадской"

Банки Китая увеличили чистую прибыль на 3,2% в 2023 году

Банки Китая увеличили чистую прибыль на 3,2% в 2023 году

Polymetal подтвердил намерение сохранить листинг на МосБирже

Polymetal подтвердил намерение сохранить листинг на МосБирже

Заблокированные активы австрийского RBI на счетах "С" достигли 477 млн евро

Заблокированные активы австрийского RBI на счетах "С" достигли 477 млн евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });