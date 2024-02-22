Производитель Dr Pepper увеличил квартальную чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих Keurig Dr Pepper Inc. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года в 1,5 раза, выручку - на 2%.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $693 млн, или $0,49 в расчете на акцию, по сравнению с $453 млн, или $0,32 на акцию, годом ранее. Показатель четвертого квартала 2022 года включал в себя разовые списания в размере $166 млн.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,55 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,54 на акцию.

Квартальная выручка Keurig Dr Pepper повысилась до $3,87 млрд с $3,8 млрд годом ранее, оказавшись хуже среднего прогноза рынка в $3,92 млрд.

Органический рост выручки составил 1,1%. Цены на продукцию компании повысились на 4,8%.

Продажи кофе и кофемашин в четвертом квартале в США снизились на 9,9% - до $1,2 млн, напитков (включая Dr Pepper, 7UP и Schweppes) - увеличились на 6,8%, до $2,2 млрд. Выручка компании от зарубежных операций повысилась на 11,5%, до $495 млн.

Согласно прогнозу Keurig Dr Pepper, в 2024 году органический рост ее выручки составит 4-6%, а скорректированная прибыль в расчете на акцию увеличится на 8-9%.

За последние 12 месяцев капитализация Keurig Dr Pepperснизилась на 12,5%.