Таможенная подкомиссия поддержала увеличение квоты на экспорт зерна до 25,5 млн т

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза РФ по увеличению квоты на вывоз зерна в 2023 году до 25,5 млн тонн, пишет вице-премьер Виктория Абрамченко в своем телеграм-канале.

В 2022 году квота составляла 11 млн тонн.

По ее словам, квота будет увеличена с учетом рекордного урожая. "Россия в этом году побила исторический рекорд по сбору зерна - более 150 млн тонн!" - отмечает она.

"Таким образом, мы полностью обеспечиваем внутренние потребности страны по важнейшим позициям сельхозкультур и получаем дополнительные возможности для наращивания экспорта, - пишет Абрамченко. - Поэтому крайне важно использовать инструменты таможенно-тарифного регулирования и сокращать барьеры для реализации продукции на внешние рынки".

"Хотя, безусловно, внутренний продовольственный рынок в приоритете", - подчеркивает она.

Квота на экспорт зерна (пшеница, меслин, рожь, ячмень, кукуруза) будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2023 года. Она не распространяется на поставки зерна в страны ЕАЭС.

Минсельхоз внес предложение об увеличении квоты на экспорт зерна до 25,5 млн тонн в октябре. Речь шла о том, что в ее рамках 500 тыс. тонн будет специально предоставлено регионам Дальнего Востока. Ведомство также сообщало, что квота не будет разбита на отдельные зерновые культуры.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Объем первой квоты составлял 7 млн тонн, она действовала с 1 апреля по 30 июня. В 2021 году квота действовала с 15 февраля по 30 июня. Ее объем составлял 17,5 млн тонн, он не разделялся по видам зерна.

В эти же сроки квотировался экспорт и в 2022 году. Нововведением стало выделение в общем объеме квоты в 11 млн тонн отдельной квоты на экспорт пшеницы - 8 млн тонн. Остальной объем приходился на рожь, кукурузу и ячмень. В конце декабря 2021 года правительство приняло постановление, в соответствии с которым квота на экспорт зерна будет ежегодно действовать с 15 февраля по 30 июня.