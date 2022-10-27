Зерновой союз снова требует изменить правила экспорта зерна и масличных

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российский зерновой союз настаивает на изменении механизмов регулирования экспорта зерна и масличных, чтобы не допустить резкого снижения цен на внутреннем рынке в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры внешнего рынка. Об этом говорится в новом письме союза президенту России.

Ответ Минсельхоза на первое, сентябрьское обращение союза организация сочла "не обоснованным". Союз не согласен с тем, что, по мнению Минсельхоза, нынешний комплекс мер поддержки сельхозпроизводителей, в том числе и в отношении экспорта, является достаточным и позволяет не допустить резкого снижения цен на продукцию.

Союз убежден, что зерновому рынку России, экспортный потенциал которого в этом сезоне оценивается в 56 млн тонн, необходим масштабный экспорт. Однако он сдерживается в том числе и плавающей экспортной пошлиной. Союз предлагает отказаться от нее и перейти к квотированию экспорта по сезону и отказу от исторического принципа распределения квоты. Ранее союз пояснял, что речь идет о своего рода шлагбауме, который опускается после того, как установленная на сезон квота будет выбрана.

На рынке масличных, где в этом году ожидается рекордный урожай, союз предлагает полностью отказаться от экспортной пошлины на подсолнечное масло. Для обеспечения внутреннего рынка предлагается ввести обязательные квоты на поставку с ценой, рассчитанной на основе текущих закупочных цен на сырье.

Кроме того, необходимо отказаться от экспортных ограничений на семена всех масличных культур и заменить их беспошлинной экспортной квотой в размере 6 млн тонн (с разбивкой по видам маслосемян), которая будет действовать с 1 марта по 1 сентября 2023 года. Это обеспечит масложировой отрасли благоприятный режим закупок сырья в период массового предложения урожая и позволит сформировать ресурсы для экспорта подсолнечного масла, считают авторы обращения.

Для активизации внутреннего рынка необходимы льготные кредиты переработчикам на закупку и хранение маслосемян, а также кредитование сельхозпроизодителей под залог маслосемян по ставке не более 2% годовых при условии последующих поставок на переработку. Источником таких ресурсов могли бы стать средства, полученные от таможенных пошлин на подсолнечное масло, подсолнечный шрот и маслосемена, говорится в письме.