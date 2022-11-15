Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

"ЛУКОЙЛ" выкупит евробонды пяти выпусков, права на которые учитываются в депозитариях РФ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в срок с 16 ноября по 16 декабря планирует выкупить долларовые еврооблигации, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Выкуп будет осуществлен на площадке Московской биржи с расчетами в российских рублях. Приобретаться будут долговые бумаги всех пяти находящихся в обращении выпусков евробондов "ЛУКОЙЛа".

Компания в своем сообщении никак не обозначила потенциальный объем выкупа.

В октябре компания проводила сбор заявок на замену еврооблигаций, учет прав на которые ведется в российской инфраструктуре, также всех пяти выпусков. Локальными облигациями были частично замещены выпуски евробондов с погашением в 2023, 2026, 2027, 2030 и 2031 годах. Самым крупным по объему стал выпуск "замещающих" облигаций с погашением в 2023 году, его объем составил $563 млн, компания заместила около 38% аналогичного выпуска евробондов.

Размещение "замещающих" облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, права на которые учитываются в инфраструктуре РФ, при этом компания не может гарантировать получение будущих платежей по евробондам держателями, которые не примут участие в размещении, отмечал тогда "ЛУКОЙЛ".

В начале августа "ЛУКОЙЛ" уже предлагал держателям своих евробондов выкуп. При этом, как отмечал ряд аналитиков, предложение распространялось только на еврооблигации, права на которые учитываются в зарубежных депозитариях. Выкуп евробондов компания объясняла, в частности, существенными регуляторными и техническими ограничениями, которые могут возникнуть при обслуживании еврооблигаций. Официально итоги этого выкупа "ЛУКОЙЛ" не раскрывал.

ЛУКОЙЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на золото обновили трехмесячный максимум на фоне ослабления доллара

Ozon оценил убытки от пожара на подмосковном складе в 10,8 млрд руб.

"Газпром" ожидает, что нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы

"Газпром" ожидает, что нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы

Евро поднялся выше 63 руб. впервые с 14 октября

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать

Минфин выберет для расчета налогов котировку Urals от Argus или индекс СПбМТСБ

Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Кабмин РФ решил не вводить экспортные пошлины на уголь с января

Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть

Экспортная пошлина на нефть с 1 декабря повысится на $0,6 до $43,3 за тонну

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });