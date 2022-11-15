"ЛУКОЙЛ" выкупит евробонды пяти выпусков, права на которые учитываются в депозитариях РФ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в срок с 16 ноября по 16 декабря планирует выкупить долларовые еврооблигации, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Выкуп будет осуществлен на площадке Московской биржи с расчетами в российских рублях. Приобретаться будут долговые бумаги всех пяти находящихся в обращении выпусков евробондов "ЛУКОЙЛа".

Компания в своем сообщении никак не обозначила потенциальный объем выкупа.

В октябре компания проводила сбор заявок на замену еврооблигаций, учет прав на которые ведется в российской инфраструктуре, также всех пяти выпусков. Локальными облигациями были частично замещены выпуски евробондов с погашением в 2023, 2026, 2027, 2030 и 2031 годах. Самым крупным по объему стал выпуск "замещающих" облигаций с погашением в 2023 году, его объем составил $563 млн, компания заместила около 38% аналогичного выпуска евробондов.

Размещение "замещающих" облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, права на которые учитываются в инфраструктуре РФ, при этом компания не может гарантировать получение будущих платежей по евробондам держателями, которые не примут участие в размещении, отмечал тогда "ЛУКОЙЛ".

В начале августа "ЛУКОЙЛ" уже предлагал держателям своих евробондов выкуп. При этом, как отмечал ряд аналитиков, предложение распространялось только на еврооблигации, права на которые учитываются в зарубежных депозитариях. Выкуп евробондов компания объясняла, в частности, существенными регуляторными и техническими ограничениями, которые могут возникнуть при обслуживании еврооблигаций. Официально итоги этого выкупа "ЛУКОЙЛ" не раскрывал.