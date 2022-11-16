Власти ожидают роста номинальной зарплаты в РФ в этом году в среднем на 11,6%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова сообщила, что прогнозируемый рост средней номинальной зарплаты в России в 2022 году составит 11,6%.

"По итогам года среднее увеличение номинальной заработной платы ожидается на уровне 11,6%, это ниже инфляции несколько", - сказала Мухтиярова в среду на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

По ее словам, реальный рост зарплат (выше уровня инфляции - ИФ) ожидается в 2023 году.

На прошлой неделе на совещании у президента глава ведомства Антон Котяков заявил, что в будущем году рост зарплат россиян превысит планируемую инфляцию. "Что касается ситуации с оплатой труда, то по итогам года ожидается повышение заработной платы по экономике. Действительно, исходя из социально-экономического прогноза, мы планируем, что рост зарплат превысит планируемую инфляцию", - сообщил министр.

По данным Росстата, годовая инфляция в октябре замедлилась до 12,63% с 13,68% на конец сентября. В апреле уровень инфляции составлял 17,83%, что было максимальным значением с января 2002 года.