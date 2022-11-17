Арбитраж обязал финскую Gasum выплатить 300 млн евро "Газпрому" за поставки газа

Суд в Стокгольме также признал переход на оплату газа в рублях форс-мажором по контракту

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Стокгольмский арбитраж обязал финскую Gasum выплатить "Газпром экспорту" более 300 млн евро задолженности за поставки газа, а также признал указ президента РФ о переходе на оплату российского газа за рубли форс-мажором, заявили в "Газпром экспорте".

"14 ноября 2022 года было принято решение по итогам арбитражного разбирательства ad hoc в Стокгольме между ООО "Газпром экспорт" и финской компанией Gasum Oy. Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал Gasum выплатить "Газпром экспорту" задолженность в размере более 300 млн евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства "бери или плати", а также проценты за просрочку оплаты", - подчеркнули в российской компании.

Кроме того, трибунал признал издание указа президента РФ от 31 марта 2022 года о переходе на оплату за газ в рублях "обстоятельством форс-мажора по контракту".

"Таким образом трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях в соответствии с указом президента РФ", - заметили в "Газпром экспорте".

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